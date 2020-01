Meer slecht nagemaakte eurobiljetten in Nederland onderschept

Nagemaakte geldbiljetten van lage kwaliteit, die bijvoorbeeld thuis op een slechte printer zijn afgedrukt, zijn vorig jaar in Nederland vaker onderschept. Dat meldde De Nederlandsche Bank (DNB). Het totale aantal valse eurobiljetten in ons land bleef stabiel op 38.900 vergeleken met het jaar daarvoor.

Mensen vertrouwen meer in de kwaliteit van eurobiljetten en controleren zo’n briefje minder vaak, legt de centrale bank uit. Dat is een kans voor de criminelen. Zij gokken dat een slechte kopie het ook zomaar haalt en doen minder moeite om bijvoorbeeld speciaal drukpapier te gebruiken of voelbare lijntjes aan te brengen. Simpele vervalsingen kunnen heel makkelijk worden ontdekt, aldus DNB. “Bij goed kijken, zien de meeste mensen het gelijk”.

Wereldwijd was er overigens een daling te zien van het aantal valse eurobiljetten, tot 559.000 briefjes. Nepbiljetten van 20 euro en 50 euro werden het vaakst uit de roulatie gehaald. DNB benadrukt dat de kans nog altijd klein is om een vals eurobiljet in handen te krijgen. Wereldwijd zijn er meer dan 24 miljard echte eurobiljetten in omloop.