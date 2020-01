McDonald’s sluit restaurants in 5 Chinese steden om coronavirus

Fastfoodketen McDonald’s sluit verschillende restaurants in China om de de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om alle restaurants in vijf steden in de provincie Hubei. Een van de steden waar de keten zijn deuren tot nader order sluit, is de hermetisch afgesloten miljoenenstad Wuhan. Daar dook het virus voor het eerst op.

Naast Wuhan zijn ook alle vestigingen van McDonald’s in Ezhou, Huanggang, Xiantao en Qianjiang dicht. De ingreep is onder meer bedoeld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. McDonald’s doneerde tevens 1 miljoen yuan (131.000 euro) aan de Wuhai Charity Foundation, om de strijd met het virus aan te gaan.