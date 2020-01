Nikkei sluit week licht hoger af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger geëindigd. Beleggers namen weinig risico en hielden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Bij zeker 830 mensen is het virus inmiddels vastgesteld, 25 mensen zijn er volgens de Chinese regering tot nu toe door gestorven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het echter nog te vroeg om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie.

De Nikkei in Tokio sloot met een plusje van 0,1 procent op 23.827,18 punten. In de week, die werd gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus, daalde de Japanse hoofdindex 0,9 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de inflatie in Japan in december is toegenomen, maar nog altijd ver onder de doelstelling van 2 procent van de Bank of Japan ligt. Bij de bedrijven behoorde transportbedrijf Yamato Holdings tot de grootste stijgers met een winst van 2 procent. Chiptester Advantest maakte deel uit van de staartgroep met een min van ruim 2 procent.

In Shanghai en Seoul bleven de beurzen dicht vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds vlak na het forse verlies een dag eerder. China heeft een groter gebied rondom de stad Wuhan, het epicentrum van het coronavirus, afgesloten. Naast Wuhan zijn zeven andere grote steden geïsoleerd. In het afgesloten gebied wonen naar schatting zo’n 26 miljoen mensen. De Australische All Ordinaries sloot in Sydney een fractie hoger.