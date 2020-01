Financiële buffer niet voor iedereen weggelegd

Een op de zeven Nederlanders heeft in geval van financiële nood geen beschikking over een reservepotje van 2000 euro. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek. Ruim de helft van die groep geeft aan niet in staat te zijn 500 euro bij elkaar te brengen.

DNB waarschuwt dat daardoor een flinke groep mensen in de financiële problemen kan komen bij een tegenslag, al ligt het percentage wel lager dan direct na de financiële crisis. Desondanks wijst DNB erop dat een spaarpot van 2000 euro niet heel ruim is. De buffers die door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) worden aangeraden liggen hoger.

In het DNB-onderzoek gaven respondenten ook aan hoe zij geld bij elkaar zouden brengen om een financiële tegenslag op te vangen. Meestal wordt daarbij een spaarrekening aangesproken, maar een op de zes zegt ook voor een deel een beroep te doen op familie of vrienden. Ook worden creditcards, rood staan en leningen genoemd als oplossingen. Ten slotte zijn er mensen die aangeven meer te gaan werken of bezittingen te verkopen om aan het benodigde geld te komen.