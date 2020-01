Nieuw fonds moet scheepsbouw in het noorden impuls geven

Een nieuw kredietfonds van 250 miljoen euro moet de scheepsbouw in Noord-Nederland een stimulans geven. Die heeft het moeilijk omdat het is voor veel reders lastig is om geld te lenen voor nieuwe of de modernisering van schepen.

Reders met kleinere zeeschepen, zogenoemde short sea-schepen, kunnen een beroep doen op het fonds. Dit type schip wordt vooral in het noorden van het land gebouwd. Tussen 2012 en 2017 zijn daar in totaal 112 van dergelijke schepen van de helling gerold.

Het geld van het fonds is bijeengebracht door de provincie Groningen (15 miljoen euro), institutionele beleggers en de Nederlandse Waterschapsbank. De overheid staat garant voor 80 procent van het vermogen. Het kabinet wil zo de economie in het noorden alsook de maritieme sector steunen.