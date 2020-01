Oud-voorzitter vakbond CNV Henk Hofstede overleden

Oud-voorzitter van vakbond CNV, Henk Hofstede, is afgelopen zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldde de vakbond maandag. Hofstede was de negende voorzitter van het CNV en bekleedde die functie tussen 1986 en 1992.

Voordat hij op de voorzittersstoel kwam te zitten, was Hofstede in dienst van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, de grootste bond binnen het CNV. Geboren in 1937 in het Overijsselse IJsselmuiden als zoon van een landarbeider kwam hij van kinds af aan in aanraking met de agrarische wereld.

Piet Fortuin, de huidige CNV-voorzitter, blikt terug op de termijn van Hofstede: “Hij was een innemende man. Met het vermogen om vol te houden als hij overtuigd was van de noodzaak om in actie te komen. Een goede organisator, geen scherpslijper.”