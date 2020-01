‘Coronavirus bevordert reislust duidelijk niet’

Reizigers denken wel twee keer na alvorens een reis naar China te boeken. Dat merken reisorganisaties als TUI Nederland en FOX, dat onderdeel is van de ANWB. Hoewel het reisseizoen pas eind maart, begin april losbarst, merken de reisaanbieders dat consumenten terughoudend zijn met boeken. “De kwestie bevordert de reislust niet”, zo klinkt het.

Volgens een woordvoerder van de ANWB zijn via FOX momenteel een handvol reizigers in China. Zij ervaren voor zover bekend geen problemen.

TUI Nederland heeft momenteel geen reizigers in China. De eerste vluchten staan in maart gepland. Daarmee heeft de organisatie een aantal weken om de situatie in de gaten te houden. Wel wordt later op dinsdag door TUI intern over de kwestie gesproken. Reizigers die hebben geboekt worden daarover na die bijeenkomst ingelicht.

Zowel FOX als TUI Nederland volgt het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot nu toe geldt een waarschuwing om alleen indien noodzakelijk naar de provincie Hubei af te reizen. Voor de andere regio’s gelden veiligheidsrisico’s.