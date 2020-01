Philips houdt toekomst huishoudelijke apparaten tegen het licht

Philips bekijkt de opties voor zijn divisie voor huishoudelijke apparaten. Binnen het bedrijf wordt in eerste instantie een juridische structuur opgezet voor het onderdeel. Dat zal maximaal 18 maanden in beslag nemen. Volgens Philips past de tak niet in de toekomst van het bedrijf, dat zich als gezondheidstechnologieconcern heeft ontwikkeld.

De koffiezetapparaten, airfryers, stofzuiger en andere huishoudelijk producten van Philips waren vorig jaar goed voor een omzet van 2,3 miljard euro. Volgens topman Frans van Houten zijn de prestaties van het onderdeel de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en is het zaak een geschikte nieuw “huis” te vinden voor het onderdeel. Het bedrijf streeft naar een naadloze overgang van de divisie van huishoudelijke apparaten, met oog voor klantbelang en continu├»teit voor medewerkers.

Na de ontvlechting van de divisie huishoudelijke apparaten zal de divisie Personal Health, goed voor 3,5 miljard euro aan opbrengsten, een belangrijke rol blijven spelen voor Philips. Met slimme oplossingen wil het concern de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen.

Philips deed de strategie tezamen met de kwartaalupdate uit de doeken. De onderneming sloot het vierde kwartaal van 2019 af met een omzet van 6 miljard euro. Daarmee verdiende de onderneming op eigen kracht 3 procent meer. De winst uit voortgezette activiteiten was 550 miljoen euro, hetgeen duidelijk minder was dan de 723 miljoen euro een jaar eerder. Van Houten spreekt in een toelichting van moeilijkere marktomstandigheden.

Philips maakte eerder al bekend dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China tientallen miljoen euro’s van de winst afsnoept. Vooruitblikkend op de prestaties dit jaar meent Van Houten dat geopolitieke en economische risico’s blijven bestaan. Het bedrijf streeft naar een omzetgroei van 4 tot 6 procent en een verdere verbetering van de winstmarge. Gedurende het jaar zal de winstgevendheid van de onderneming verbeteren.

Ook maakte Philips bekend dat Roy Jakobs, het huidige hoofd van de Personal Health-tak, een overstap maakt naar de Connected Care-divisie. Daar neemt hij de dagelijkse leiding over van Carla Kriwet, die het bedrijf verlaat. Een opvolger voor Jakobs wordt op termijn bekendgemaakt.