‘Ryanair rekent op meer vertraging 737 MAX, en banenverlies’

Ryanair verwacht op zijn vroegst in september of oktober te kunnen beschikken over zijn eerste tien vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX. De Ierse luchtvaartmaatschappij waarschuwt voor banenverlies en de sluiting van vliegbases door de vertraagde levering. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een interne memo.

De 737 MAX staat al sinds maart vorig jaar aan de grond, nadat binnen korte tijd twee van die toestellen waren neergestort in Ethiopiƫ en Indonesiƫ. Het toestel mag niet vliegen voordat fabrikant Boeing alle technische mankementen heeft weggewerkt die hebben bijgedragen aan de dodelijke crashes.

Ryanair rekende er aanvankelijk op dat tien van de in totaal 210 bestelde Boeings 737 MAX in juni zouden worden geleverd, op tijd voor het piekseizoen in de zomer. Nu de budgetvlieger het deze zomer met minder vliegtuigen moet stellen dan verwacht, moeten ook de roosterplannen op de schop.

“We doen ons best om nog meer sluitingen van bases te voorkomen”, luidt de mededeling aan personeel. “Maar banenverlies onder piloten en cabinepersoneel kan niet worden uitgesloten.” Vorig jaar waarschuwde Ryanair ook al voor banenverlies door problemen met de 737 MAX.