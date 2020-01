Swedbank boekt ondanks witwasschaal meer winst dan gedacht

Swedbank maakte het afgelopen kwartaal hoge kosten in verband met de witwaskwestie waar de Zweedse bank in is verwikkeld. Desondanks was de winst hoger dan analisten hadden verwacht. De grootste hypotheekverstrekker van Zweden kwam begin 2019 in opspraak omdat deze tientallen miljarden euro’s aan verdachte transacties zou hebben verwerkt in de Baltische staten.

De Zweedse bank boekte een kwartaalwinst van 4,4 miljard Zweedse kroon (420 miljoen euro), terwijl analisten hadden gerekend op een winst van 4,2 miljard kroon. Het financiĆ«le concern zag onder meer de inkomsten uit commissies oplopen. De totale winst over 2019 pakte wel zo’n 1,5 miljard Zweedse kronen lager uit dan een jaar eerder. De bank was vooral veel kwijt aan vergoedingen voor ontslagen bankiers en advieskosten rond de witwaszaak.

De bank uit Stockholm staat een boete te wachten die kan oplopen tot 6 miljard Zweedse kronen, verwachten analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Daarvoor moet het Zweedse concern nog een voorziening treffen. Toch verwacht Swedbank dit jaar ongeveer evenveel kosten te maken als vorig jaar.