Boeing in het rood door problemen 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is in het vierde kwartaal van vorig jaar in de rode cijfers beland door de problemen met de 737 MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes met het type in korte tijd. Het concern leed een nettoverlies van 1 miljard dollar, terwijl een jaar eerder nog een winst van ruim 3,4 miljard dollar werd geboekt.

Boeing schat de totale kosten van het aan de grond houden van de 737 MAX inmiddels op 18,6 miljard dollar, onder meer voor compensatiebetalingen aan luchtvaartmaatschappijen. De productie van de 737 MAX is stilgelegd. De omzet ging afgelopen kwartaal met 37 procent op jaarbasis omlaag tot bijna 18 miljard dollar, omdat flink minder nieuwe verkeersvliegtuigen werden afgeleverd aan klanten.

Ook bij de 787 Dreamliner gaan de zaken minder. Boeing gaat daarom het productietempo van de Dreamliner verder terugschroeven. Begin volgend jaar zal de productie van de Dreamliner gaan naar tien toestellen per maand, van de huidige veertien stuks.