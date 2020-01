Europese beurzen in het groen, KPN fors lager

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag opnieuw hoger gesloten. Op het Damrak ging veel aandacht uit naar KPN nadat de prognoses die het telecomconcern bij zijn jaarcijfers gaf voor veel beleggers tegenvielen. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve dat later woensdag wordt genomen. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,4 procent op 605,22 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 919,50 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

KPN was met afstand de grootste verliezer in de AEX met een min van 5,6 procent. De omzet van het telecomconcern daalde, maar mede dankzij kostenbesparingen werd de winstgevendheid wel opgevoerd. Dat leverde een hogere winst op. De prognoses die KPN gaf voor de vrije kasstroom waren lager dan analisten hadden verwacht.

Chipmachinemaker ASML ging aan kop bij de hoofdfondsen, met een winst van 2,7 procent. Ook elders in Europa waren chipbedrijven en andere toeleveranciers van Apple in trek dankzij recordresultaten van de iPhonemaker. AMS won 2,8 procent in Z├╝rich. In Amsterdam steeg Besi 0,9 procent.