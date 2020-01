Facebook verliest tientallen miljarden aan beurswaarde

Facebook is in de eerste minuten na de opening van de beurzen in New York tientallen miljarden dollars aan beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers verwerkten een tegenvallend kwartaalbericht van het socialmediabedrijf.

Facebook verloor bij de openingsbel bijna 8 procent. Dat staat gelijk aan circa 50 miljard dollar aan beurswaarde. Uit kwartaalcijfers bleek dat de kosten de afgelopen periode sterk zijn gestegen, bijvoorbeeld voor de aanpak van nepnieuws. Ook groeide de omzet in het vierde kwartaal in het laagste tempo in de geschiedenis van het bedrijf.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 28.664 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 3261 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 9264 punten.