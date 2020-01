Koffie, thee en suikervrij stuwen omzet Coca-Cola

Coca-Cola heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan, geholpen door de populariteit van suikervrije drankjes, koffie en thee. De opbrengsten stegen in het slotkwartaal van 2019 met 16 procent tot 9,1 miljard dollar.

De opbrengsten van de frisdrankreus werden ook vooruitgeholpen door prijsstijgingen die de onderneming heeft doorgevoerd en overnames. Zo werd onder meer zuivelmerk Fairlife overgenomen. Bij de suikervrije drankjes was andermaal sprake van dubbelcijferige groei. De nettowinst steeg naar ruim 2 miljard dollar. Dat was in het slotkwartaal een jaar eerder 870 miljoen dollar.

Voor dit jaar rekent Coca-Cola op een omzetgroei op eigen kracht van circa 5 procent. Onder meer van smoothie-merk Innocent wordt verdere groei voorzien. Verder ontvouwt Coca-Cola meer plannen om zijn verpakkingen te verduurzamen. Daarvoor worden onder meer in de Verenigde Staten als in Europa de nodige kosten gemaakt, ook op het gebied van hergebruik van verpakkingen.