Minister VS: coronavirus goed voor Amerikaanse banen

De verspreiding van het nieuwe coronavirus in China kan goed uitpakken voor de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Dat verwacht althans de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross.

Nu de uitbraak van de longaandoening het openbare leven in China steeds meer verstoort, zullen bedrijven volgens hem wel twee keer nadenken voordat ze hun productie- en toeleveringsketens naar het Aziatische land verplaatsen.

Ross betuigde in een interview met televisiezender Fox Business Network medeleven met de nabestaanden van mensen die door het virus zijn overleden. “Maar het feit blijft dat bedrijven rekening moeten houden met een nieuwe risicofactor als ze over hun toeleveringsketens nadenken”, vervolgde hij. “Ik denk dat banen daardoor sneller terugkeren naar Noord-Amerika. Sommige naar de VS, andere waarschijnlijk naar Mexico.”

Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, verklaarde tegenover dezelfde zender dat het nieuwe virus nog geen grote invloed heeft op de Amerikaanse economie. Op de vraag of de uitbraak van het virus de VS helpt bij lopende handelsgesprekken, antwoordde hij dat de epidemie “volledig los staat van handel en banen”.