Online boodschappen doen bij supermarkt wint aan populariteit

Circa een op de vijf Nederlanders deed vorig jaar weleens zijn boodschappen bij een onlinesupermarkt als ah.nl of Picnic. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016, zo concludeert onderzoeksbureau Multiscope na een enquête onder 7300 mensen. De belangrijkste redenen voor online boodschappen doen is het besparen van tijd en het niet meer hoeven tillen van zware spullen.

Het aantal mensen dat vorig jaar bij een onlinesuper shopte was zo’n 1,6 miljoen. Veel van hen bestelde de boodschappen op internet wekelijks. Dit jaar verwachten onderzoekers een verdere groei van onlinesupermarktbezoeken. Vooral mensen in de categorie tot vijftig jaar gaan vaker naar de virtuele optie, aldus de onderzoekers.

Albert Heijn blijft de meest gebruikte onlinesupermarkt en trok vorig jaar ongeveer de helft van de onlineshoppers. De concurrentie met Jumbo en Picnic werd vorig jaar wel heviger.