UWV: tekort beveiligers loopt flink op

Beveiligingsbedrijven hebben moeite met het vinden van personeel. Twee jaar geleden ontstonden personeelstekorten in de sector en sindsdien lopen die steeds verder op. Werkgevers zoeken vooral naar beveiligers, buitengewoon opsporingsambtenaren, surveillanten en verkeersregelaars. Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Ruim de helft van de beveiligingsbedrijven heeft inmiddels te maken met krapte. Vooral werkgevers in het midden en zuiden van het land hebben veel vacatures openstaan. Er zijn niet genoeg mensen met de juiste opleiding. Wie dat wel heeft, kan ook aan de slag bij politie, defensie en andere beveiligingssectoren. Die concurrentie maakt het tekort nog groter. Daar komt dat het personeel in de sector aan het vergrijzen is.

Werkgevers proberen personeel aan zich te binden door hun scholing te bieden. Ook bieden zij steeds meer vaste contracten aan. Bijna zes op de tien werknemers in de beveiligingssector hebben nu een voltijdscontract.