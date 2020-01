AEX begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook elders in Europa veerden de beurzen op na de forse verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te bestempelen als een internationale noodsituatie. De organisatie stelde wel vertrouwen te hebben in de maatregelen van China om de verspreiding in te dammen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 601,59 punten. De hoofdindex lijkt het verlies in de maand januari, die werd gedomineerd door de virusuitbraak in China, daarmee beperkt te houden tot zo’n 3 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 915,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent. Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdagavond na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU.

Signify daalde 0,5 procent bij de middelgrote bedrijven. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan analisten hadden verwacht, maar verhoogde het dividend. De voormalige lichtdivisie van Philips bekijkt daarnaast de impact van het coronavirus op zijn activiteiten in China, waar het bedrijf een kleine 8000 werknemers heeft.

WDP won 2,6 procent. Het logistiek vastgoedfonds rekent dit jaar op een verdere stijging van de winst ten opzichte van 2019. Dat gaf de onderneming aan bij de presentatie van zijn jaarresultaten. Het groeiplan voor de periode tot en met 2023 is volgens WDP “uitstekend van start gegaan”.