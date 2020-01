Meldpunt problemen door Wuhan-virus voor technologische industrie

Bedrijven in de technologische industrie kunnen hun problemen als gevolg van het Wuhan-virus voortaan melden bij de eigen brancheorganisatie. FME wil daarmee inzicht krijgen in hoe de sector geraakt wordt door de situatie in China. In het Aziatische land blijven fabrieken noodgedwongen dicht vanwege de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Veel FME-leden handelen met de regio Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, weet de branchevereniging. Het ligt volgens de FME voor de hand dat ondernemingen de negatieve gevolgen ervaren. Zo wordt onder meer gewezen op mogelijke problemen met de aanvoer van basismaterialen of halffabricaten voor de eigen voorraad.

Overigens kunnen bedrijven bij het meldpunt ook hun mening geven over de informatievoorziening van de Nederlandse overheid over de kwestie. De overheid paste onlangs het reisadvies naar China aan en opende een informatiewebsite.

Meerdere internationale bedrijven als de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung Electronics en de Japanse autobouwer Toyota besloten hun fabrieken in China voorlopig gesloten te houden.