Ook Delta staakt alle vluchten naar China

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines staakt vanaf volgende week alle vluchten naar China. Zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in dat land noopten het bedrijf tot die maatregel. Delta is daarmee de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die het voorbeeld volgt van onder andere KLM, Air France en British Airways.

Delta, een van ’s werelds grootste vliegmaatschappijen, vliegt nog tot en met aanstaande woensdag naar Chinese bestemmingen. Een dag later staakt de samenwerkingspartner van KLM tot en met 30 april alle vluchten naar het Aziatische land. De vliegmaatschappij kondigde eerder al aan de helft van zijn in totaal 42 wekelijkse vluchten naar China te schrappen.

Bij een ander Amerikaans luchtvaartbedrijf, American Airlines, heeft het coronavirus tot een rechtszaak geleid. De pilotenvakbond Allied Pilots Association (APA) stapte deze week naar de rechter om het concern te dwingen vluchten naar China te staken.