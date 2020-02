Barnier: sleutel vrijhandelsakkoord bij Johnson

De EU is bereid een “ambitieus” vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk te sluiten, zonder quota en heffingen, op voorwaarde van open en eerlijke concurrentie. Alle goederen die in de toekomst de EU binnenkomen moeten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsregels van de EU, en aan de Europese sociale en milieunormen en standaarden. De sleutel voor dit “bijzondere aanbod” ligt bij de Britse premier Boris Johnson, aldus EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

De Fransman zei dit bij de presentatie van het conceptmandaat voor de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel die op 31 december moeten zijn afgerond. Door de brexit hebben de Britten na de transitieperiode die eindigt op 31 december geen toegang meer tot de Europese interne markt en douane-unie. Er moet ook een akkoord over de visvangst in Britse wateren komen.

De lidstaten en het Europese Parlement moeten eerst instemmen met de voorstellen van Barnier voordat de onderhandelingen kunnen beginnen.