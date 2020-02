Economie Hongkong gekrompen door protesten

De economie van Hongkong is vorig jaar met 1,2 procent gekrompen, wat de eerste neergang op jaarbasis is sinds 2009. De stadstaat zucht onder de aanhoudende protesten tegen de toenemende invloed van de Chinese overheid, terwijl er ook tegenwind kwam van de handelsspanningen.

In het vierde kwartaal van vorig jaar kromp de economie van Hongkong met 0,4 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Daarmee is al drie kwartalen op rij krimp te zien. De maandenlange protesten voor meer vrijheid en democratie in de Chinese speciale bestuurlijke regio ondermijnden de winkelverkopen en het toerisme naar Hongkong, terwijl de export onder druk stond door de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Economen vrezen dat de economie van Hongkong de komende tijd last zal hebben van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Door de zorgen over het virus worden bijvoorbeeld het toerisme en het luchtverkeer naar de stadstaat getroffen.