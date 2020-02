FNV dreigt Heineken met stakingen voor en tijdens carnaval

Heineken krijgt mogelijk te maken met stakingen voor en tijdens carnaval. Vakbond FNV dreigt daarmee als de bierbrouwer maandag niet akkoord gaat met een nieuwe cao. Het personeel bij brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude en frisdrankfabriek Vrumona is van plan het werk neer te leggen.

De stakingen moeten nog voor het carnaval beginnen en gaan indien nodig door tijdens de festiviteiten, aldus FNV. Bestuurder Jet Grimbergen van de vakbond verwacht dat Heineken de impact van werkonderbrekingen zal voelen. Volgens haar heeft de drankenproducent niet veel voorraden waardoor minder productie de leveringen van bier en frisdrank snel kan raken.

Heineken kan tot maandag 14.00 uur instemmen met de cao-voorwaarden. FNV eist onder meer een loonsverhoging van 4 procent per jaar voor dit en volgend jaar. Als het concern niet ingaat op het ultimatum, zal FNV de eisen opvoeren. De lonen moeten dan met 5 procent per jaar omhoog.

Het bierconcern zegt niet meer te willen bieden dan een jaarlijkse loonsverhoging van 3,75 procent. Volgens Heineken is dat een ruim aanbod vergeleken met andere cao’s in de sector. Het concern zegt al meerdere keren zijn loonbod te hebben verhoogd tijdens de onderhandelingen. “Tot nu toe is er sprake geweest van eenrichtingsverkeer”, vindt Heineken.

De cao geldt voor ongeveer 2500 medewerkers van Heineken.