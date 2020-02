Google-moeder Alphabet voelt concurrentiedruk

Het Amerikaanse technologieconcern Alphabet, het moederbedrijf van internetzoekmachine Google, lijkt moeite te hebben zijn groeitempo vast te houden onder druk van concurrenten. Het bedrijf kwam op jaarbasis met betere winst- en omzetcijfers over het laatste kwartaal van het jaar, maar op de financiële markten werd met meer rekening gehouden.

De totale omzet bedroeg in het slotkwartaal van 2019 37,6 miljard dollar. Dat was meer dan de 31,8 miljard dollar een jaar eerder. De omzet uit advertenties steeg in de periode met 17 procent op jaarbasis. Hier was sprake van een groeivertraging gelet op de 20 procent een jaar eerder.

De advertentie-inkomsten van Google-dochter YouTube stegen in het belangrijke slotkwartaal van het jaar met 31 procent tot 4,7 miljard dollar. De cloudomzet, viel met 2,6 miljard dollar 53 procent hoger uit. Het was voor het eerst dat Alphabet deze omzetten had uitgesplitst. Onder de streep resteerde 10,7 miljard dollar. Dat was in het slotkwartaal van 2018 bijna 9 miljard dollar.

Alphabet is op zoek naar nieuwe manieren om groei aan te jagen. Zeker nu de toename van de advertentieactiviteiten lijkt te stagneren. Het techbedrijf ziet vooral kansen in de cloud. Met de clouddiensten wil het ook de strijd aangaan met bedrijven als Amazon en Microsoft. Onder de nieuwe cloudbaas Thomas Kurian werden vorig jaar vier bedrijven in deze sector aangekocht.

Beleggers leken niet onder de indruk van de cijfers. Het aandeel Alphabet speelde in de zogeheten nabeurshandel 4 procent kwijt.