Tarief overzetten nummer moet met terugwerkende kracht omlaag

KPN moet de tarieven voor het overzetten van telefoonnummers met terugwerkende kracht aanpassen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

De toezichthouder bepaalde al een jaar geleden dat het telecombedrijf hiervoor lagere prijzen moest rekenen. KPN gaf toen ook gehoor aan dat besluit, maar de onderneming kwam tegelijkertijd met bezwaren. De ACM keek vervolgens opnieuw naar de kwestie en nu vindt de marktwaakhond dat de lagere tarieven eigenlijk met terugwerkende kracht dienen te gelden vanaf 18 januari 2017. Dat was het moment dat de ACM de eerste klachten over de tarieven ontving.

Klanten die overstappen van de ene telecomaanbieder naar de andere kunnen hun telefoonnummer houden. De kosten die daarvoor in rekening worden gebracht, mogen volgens de wet niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten die het telecombedrijf hiervoor maakt.

KPN hanteerde een tarief van 200 euro per nummerblok, wat veel hoger was dan de daadwerkelijke kosten. Er is sprake van een nummerblok als meerdere nummers bij elkaar horen, bijvoorbeeld bij een bedrijf. Per nummer ging het om een tarief van 2 euro. Dat was volgens de ACM pas vanaf oktober 2017 te hoog. KPN heeft de tarieven inmiddels aangepast naar 42,80 euro per nummerblok en 1,15 euro per nummer.