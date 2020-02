Jumbo en Coop mogen getuigen horen in EMTÉ-proces

Supermarktketens Jumbo en Coop mogen getuigen onder ede horen die betrokken waren bij de aan- en verkoop van EMTÉ-winkels. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Volgens de supers heeft groothandelsbedrijf Sligro de financiële cijfers van EMTÉ te positief voorgesteld toen zij de 130 filialen overnamen.

Met de rechtszaak is veel geld gemoeid. Jumbo en Coop stellen forse schade te hebben geleden omdat voormalig eigenaar Sligro geen eerlijk beeld zou hebben gegeven van de financiële situatie bij EMTÉ toen zij in 2018 overeenstemming bereikten over de aankoop van de vestigingen van die keten.

De juridische strijd speelde in december al. Toen draaide het bij de rechtbank om de vraag of Jumbo en Coop getuigen mogen horen. Sligro weigerde hieraan mee te werken. De rechtbank wijst de bezwaren van Sligro nu grotendeels van de hand en beslist dat Jumbo en Coop getuigen mogen horen. Dit zal gebeuren in de rechtbank op een nader te bepalen datum. Sligro kreeg van de rechter wel gelijk bij zijn betoog dat het bedrijf belang heeft bij het beschermen van bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie.