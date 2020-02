‘Wegblijven Chinese toerist wordt nauwelijks gevoeld’

Dat Chinese toeristen door de uitbraak en de verspreiding van het nieuwe coronavirus wegblijven uit onder meer Nederland, wordt nauwelijks gevoeld in de toerismesector. Economen van ABN AMRO menen dat de impact voor de sector in Nederland “vooralsnog beperkt” is, al zullen er bedrijven zijn die dit wellicht anders ervaren.

Ondanks de sterke groei van het toerisme vanuit China in de afgelopen jaren, is het aandeel Chinezen nog klein ten opzichte van het totaal aantal buitenlanders dat Nederland bezoekt, aldus ABN AMRO. De bank wijst daarbij naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar bezochten ruim 300.000 Chinezen Nederland. Zij waren goed voor zo’n 530.000 overnachtingen. Dat is respectievelijk 1,9 en 1,7 procent van het totaal aantal buitenlandse toeristen en overnachtingen.

Ongeveer de helft van de Chinese toeristen die Nederland aandoet, bezoekt Amsterdam. Het aandeel Chinezen ten opzichte van het totaal ligt in de hoofdstad ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde.

ABN AMRO schetst onder meer een scenario waarbij de reisbeperkingen een jaar zouden duren. Als de 300.000 Chinezen een jaar weg zouden blijven zouden de horeca en detailhandel zo’n 1 miljard euro mislopen. Dat is 2 procent van de jaaromzet in die branches. De Chinezen staan erom bekend tot wel 75 procent meer uit te geven dan de gemiddelde toerist.

Dat de impact nu nog niet zo groot is, komt deels ook door het huidige laagseizoen. Het aantal Chinese toeristen dat in de wintermaanden Nederland bezoekt is doorgaans de helft van het aantal Chinezen dat in de zomermaanden naar Nederland afreist.