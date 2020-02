Zakelijke website levert ZZP’ers relatief meer business op

Het aantal ZZP’ers in Nederland blijft toenemen. In de periode van 2007 tot 2018 is het aantal zelfstandigen toegenomen tot 1,3 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de zorg nam het aantal zelfstandigen toe.

Hoe zorg je er als zelfstandige voor dat je zichtbaar bent in de steeds groter wordende groep met zelfstandig ondernemers? Uit onderzoek onder 1.280 zelfstandigen blijkt dat ZZP’ers die hun diensten of producten onder meer aanbieden via een website, doorgaans meer omzet behalen dan concurrenten die dat niet doen. Een zakelijke website kan dus relatief meer business opleveren.

Doel van eigen website

Steeds meer ZZP’ers kiezen voor een eigen website, waarbij de online verkoop maar voor een klein deel een belangrijk doel van de site is. Bij de meeste ZZP’ers ligt de nadruk op het vergroten van de online vindbaarheid of het aantonen van expertise, versterken van de geloofwaardigheid en genereren van meer bereik.

Bouw je eigen website

Een website laten bouwen door een professionele websitebouwer kan al snel in de honderden tot duizenden euro’s oplopen. Veel ZZP’ers die net starten, hebben dat geld niet op de plank liggen, en kiezen ervoor om zelf hun website te bouwen. Het kost wel tijd, maar gelukkig is een eigen website bouwen al lang niet meer omgeven door technische complexiteit zoals dat vroeger het geval was. Er zijn tal van doe-het-zelf mogelijkheden, zonder dat je verstand hoeft te hebben van HTML en andere technische zaken. Dus als geen geld hebt, maar wel tijd, is dit een goede optie.

Geen kansen mislopen

Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten als je je website zo optimaal mogelijk wilt inzetten en geen kansen wilt mislopen. Het is belangrijk dat bezoekers van je website weten wat jij aanbiedt en dat ze het idee krijgen dat ze er op vooruit gaan als ze met jou in zee gaan. Zorg er dus voor dat je site niet alleen maar over jou en je methoden, diensten of producten gaat, maar dat het ook duidelijk is waarom ze voor jou moeten kiezen. Wat maakt jou uniek en wat bied jij mensen?

Gebruiksvriendelijke website

Een professionele foto mag niet ontbreken op je homepagina. Mensen willen graag het gezicht achter de website zien. Verder nemen mensen niet de tijd om rustig te lezen en hebben ze vaak ook niet het geduld. De teksten moeten dus makkelijk leesbaar zijn, met tussenkoppen, witregels en lijstjes. Houd je site overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, zonder al te veel extra informatie of linkjes naar andere websites. Mensen willen weten waarom jij een expert bent binnen je vakgebied en waarom ze jou nodig hebben om te groeien of veranderen.