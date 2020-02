Beurs Amsterdam weer flink in het groen

De aandelenbeurs in Amsterdam zat woensdag opnieuw flink in de lift, net als de beurzen elders in Europa. De zorgen over het nieuwe coronavirus werden naar de achtergrond gedrukt door berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte. Op het Damrak was roestvrijstaalproducent Aperam in trek dankzij meevallende jaarcijfers. De resultaten van navigatiebedrijf TomTom vielen niet in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 613,41 punten. De MidKap dikte 2 procent aan tot 961,65 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent.

In de MidKap was Aperam de sterkste stijger, met een plus van 9 procent. Het bedrijf zag de omzet en winst afgelopen jaar dalen, maar presteerde volgens marktkenners wel beter dan verwacht.

Koploper in de AEX was ABN AMRO met een winst van 2,9 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een koersverlies van 2,5 procent. TomTom verloor 1,5 procent bij de kleinere fondsen. Het kwartaalverlies van de navigatiedienstverlener viel hoger uit dan verwacht.

De Franse bank BNP Paribas steeg 0,7 procent in Parijs dankzij een sterker dan verwachte winstgroei in het vierde kwartaal. Branchegenoot Danske Bank klom 0,5 procent in Kopenhagen. De Deense bank verwacht dit jaar aanzienlijk minder winst te boeken door de nasleep van het witwasschandaal. Vestas Wind Systems won 5,2 procent. De Deense windmolenproducent verwacht dit jaar meer omzet te draaien.

Infineon Technologies dikte bijna 11 procent aan in Frankfurt na meevallende cijfers van de Duitse chipmaker. Het Duitse technologieconcern Siemens boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Het aandeel ging desondanks 0,7 procent vooruit. Het Britse telecombedrijf Vodafone daalde 2,8 procent in Londen na omzetcijfers.

De euro was 1,1003 dollar waard tegen 1,1035 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent duurder op 51,56 dollar. Brentolie kostte 3,9 procent meer op 56,04 dollar per vat.