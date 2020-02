Meer nieuwe bedrijven, maar ook meer faillissementen

Vorig jaar werd een recordaantal bedrijven opgericht, maar tegelijkertijd nam ook het aantal faillissementen toe. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

In 2019 werden 271.000 bedrijven opgericht, bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. Daar stond tegenover dat het aantal faillissementen toenam met 4 procent. Dat wijst volgens de onderzoekers op een uitdagender ondernemersklimaat. “Desondanks ligt het aantal faillissementen nog steeds op een laag niveau”, nuanceert een woordvoerder. “Bovendien is het aantal starters voor het derde jaar op rij gestegen, wat laat zien dat ondernemers ook nog steeds voldoende kansen zien om zaken te doen”

Er werden duidelijk meer bedrijven opgericht dan er verdwenen. Per saldo nam het aantal bedrijven met ongeveer 144.000 toe. Dat waren met name bedrijven in de zakelijke dienstverlening, bouw en groot- en detailhandel. Die stijging was niet zo hoog als in 2018, toen er nog niet zoveel bedrijven failliet gingen.