Restschuld bij hypotheekaanvraag komt bijna niet meer voor

Het komt bijna niet meer voor dat mensen die een nieuwe hypotheek aanvragen nog een restschuld hebben van hun vorige huis. Ook kiezen steeds meer huizenbezitters ervoor vroegtijdig de looptijd van hun hypotheek te verlengen, om latere financiële problemen te voorkomen. Dat meldt De Hypotheekshop op basis van nieuwe cijfers.

In het vierde kwartaal van het vorige jaar had 1 procent van de huiseigenaren die een hypotheek aanvroeg een restschuld. In de crisisjaren stonden veel huizen onder water en daardoor en daardoor hadden meer mensen een restschuld toen ze hun huis verkochten. Ter indicatie: in 2014 zei ruim een kwart van de Nederlandse huizenbezitters die binnen twee jaar wilden verhuizen dat ze bij de verkoop van hun woning een restschuld over zouden houden. Dat bleek destijds uit een enquête van Platform Wijzer in geldzaken.

Dat huizenbezitters de looptijd van hun hypotheek verlengen, komt volgens De Hyptheekshop door de lage rente, maar ook door de campagne Aflossingsblij van de Nederlandse Vereniging van Banken.