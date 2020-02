Slecht 2019 voor wereldwijde luchtvrachtsector

De internationale luchtvrachtsector heeft een tegenvallend 2019 achter de rug. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA kromp de vraag vorig jaar met 3,3 procent, wat de eerste krimp sinds 2012 was en de zwakste prestatie in de sector sinds de financiële crisis van 2009.

IATA verklaarde dat de neergang vooral samenhangt met de wereldwijde handelsspanningen waardoor de mondiale handel onder druk kwam te staan. Ook het verslechterde vertrouwen onder bedrijven en consumenten droeg bij aan de daling van de vraag. In bijna alle markten was sprake van een afgenomen vraag. Vooral in Azië stond het vrachtvervoer door de lucht flink onder druk, als gevolg van de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten.

IATA-topman Alexandre de Juniac vreest dat 2020 opnieuw een uitdagend jaar zal worden voor de luchtvrachtindustrie. De uitbraak van het nieuwe coronavirus zal volgens hem zeker voor tegenwind gaan zorgen voor de wereldeconomie. Het is volgens De Juniac nog te vroeg om te zeggen wat de effecten van het virus op langere termijn op de luchtvracht zullen zijn.