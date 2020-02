United en American Airlines staken vluchten naar Hongkong

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines en United Airlines vliegen voorlopig niet meer op Hongkong. In de autonome regio van China is dinsdag de eerste patiënt overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Beide bedrijven geven aan dat er momenteel te weinig vraag is om de vluchten van en naar Hongkong uit te voeren.

American Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Staten, heeft zijn vluchten tot 20 februari gestaakt. Ook United Airlines houdt die datum voorlopig aan, maar vliegt woensdag nog wel een keer vanaf San Francisco naar Hongkong en op vrijdag vanuit Hongkong terug naar San Francisco.