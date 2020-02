Vakbonden bereiken cao-akkoord voor technische groothandel

De vakbonden hebben een akkoord bereikt met de werkgevers over een nieuwe cao voor de technische groothandel. In deze branche, goed voor tienduizenden werknemers, werd vorige maand nog enkele weken gestaakt.

Volgens FNV komt het uiteindelijke akkoord neer op een flinke verbetering van het bod dat de werkgevers aanvankelijk op tafel hadden gelegd. Er is onder meer een loonsverhoging van 11 procent afgesproken, verspreid over meerdere jaren tot oktober 2022.

Ook CNV is verheugd over het akkoord. De vakbond benadrukt dat hierover dertien maanden is onderhandeld. Maar de race is nog niet gelopen, geeft CNV-onderhandelaar Arie Kasper aan. “Zowel werkgevers als werknemers moeten het onderhandelingsresultaat nog voorleggen aan hun leden.”

Onder de cao voor de technische groothandel vallen ruim 40.000 werknemers. Ondernemingen uit de branche zijn bijvoorbeeld Technische Unie, Polvo, Nestinox, Schuurman en Solar. Zij leveren gereedschap en materialen aan bouwers, monteurs en installateurs.