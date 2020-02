Arcelor stuwt AEX naar hoogste stand 2020

Het aandeel ArcelorMittal maakte donderdag een koerssprong op het Damrak na beter dan verwachte resultaten van het staalconcern. De Amsterdamse AEX-index bereikte mede daardoor het hoogste niveau van dit jaar. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit. De aankondiging van China om de importheffingen op sommige Amerikaanse goederen te halveren zorgde voor een positieve stemming op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 618,02 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap steeg 0,7 procent tot 968,81 punten. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent.

ArcelorMittal was de grote winnaar in de AEX met een winst van 9,8 procent. Volgens analisten van Morgan Stanley overtroffen de kwartaalresultaten van de staalmaker de verwachtingen. Ook is ’s werelds grootste staalproducent voor dit jaar optimistischer over de staalvraag in zijn belangrijkste markten.

ING won 0,3 procent ondanks een flinke daling van de kwartaalwinst. Het financiële concern maakte afgelopen kwartaal veel extra kosten in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. Ook kreeg ING een boete in Italië in verband met gebreken in het antiwitwasbeleid.

In de MidKap werd financieel dienstverlener Intertrust 5,4 procent lager gezet na een daling van de winstmarge in het vierde kwartaal. Roestvrijstaalmaker Aperam was de sterkste stijger met een plus van 3,6 procent. Op de lokale markt klom de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel 1,9 procent na publicatie van de jaarcijfers.

Nokia steeg 4,2 procent in Helsinki. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur voerde afgelopen kwartaal zijn winstgevendheid aanzienlijk op. In Parijs werden de resultaten van farmaceut Sanofi (plus 2 procent) en olie- en gasconcern Total (plus 2,2 procent) goed ontvangen. De Franse bank Société Générale won 1 procent ondanks een forse daling van de jaarwinst.

De euro was 1,0995 dollar waard tegen 1,1003 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 51,64 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 55,90 dollar per vat.