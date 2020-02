Bitcoin krijgt 10.000 dollar in het vizier

De koers van de bitcoin kruipt gestaag omhoog. De virtuele munt, die eind januari zo’n 8600 dollar waard was, ging in de nacht van woensdag op donderdag door de grens van 9600 dollar. Dat was voor het eerst sinds 28 oktober, blijkt uit gegevens van de site Coinmarketcap, die verschillende cryptobeurzen in de gaten houdt.

De stijging betekent dat de bitcoin langzaam maar zeker de grens van 10.000 dollar weer in het vizier krijgt. Eind september was de bitcoin voor het laatst zo veel waard. De stijging heeft mogelijk te maken met het coronavirus. Aandelenmarkten schieten op en neer en beleggers zouden virtuele munten zien als een veilige haven. In het kielzog gingen ook andere crypto’s als ethereum en litecoin omhoog.

Voor softwaregoeroe John McAfee is de koersstijging nog geen goed nieuws. Hij voorspelde in 2017 dat 1 bitcoin tegen het einde van 2020 1 miljoen dollar waard zou zijn. Als dat niet gebeurt, eet hij zijn eigen geslachtsdeel op, voegde hij er destijds aan toe.