Royal Mail somber over toekomst

Het Britse postbedrijf Royal Mail waarschuwt dat er een zwaar jaar voor de deur staat en dat de verwachtingen voor de lange termijn misschien niet gehaald gaan worden. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal minder brieven bezorgd dan gehoopt.

In de eerste negen maanden van het boekjaar, beginnend in maart, bezorgde Royal Mail 9 procent minder post dan een jaar eerder. De aan de Europese en landelijke verkiezingen gerelateerde post is buiten beschouwing gelaten. Ook omdat de postmarkt onzeker is, heeft het Britse bedrijf de verwachtingen voor 2020-21 naar beneden bijgesteld. Het gaat er nu van uit dat de postvolumes met 7 tot 9 procent zullen dalen, een procentpunt lager dan eerder gedacht.

Royal Mail zegt dat het waarschijnlijker is geworden dat de brieventak van het bedrijf het komende boekjaar verlies gaat draaien. Ook de langetermijndoelen voor 2024 moeten waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld.