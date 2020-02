Stevige winstval voor ING

ING heeft zijn winst in het laatste kwartaal van vorig jaar flink zien terugvallen. Het bankbedrijf maakte veel extra kosten in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. Ook kreeg ING een boete in Italië in verband met gebreken in het antiwitwasbeleid.

De nettowinst zakte met bijna 31 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 880 miljoen euro. De bank was ook de voorgaande kwartalen al veel geld kwijt aan het verbeteren van de checks van klanten en geldstromen. Wereldwijd zijn daar nu ongeveer 4000 medewerkers mee bezig.

Dat ING in Italië een schikking had bereikt, kwam eind vorig jaar al naar buiten. Naar verluidt betaalde ING 30 miljoen euro om een punt te zetten achter de kwestie. Maar de bank had dit zelf nooit bevestigd. Volgens ING valt het boetebedrag binnen een eerder genomen voorziening van 40 miljoen euro, maar er is afgesproken dat de financiële details niet worden vrijgegeven. De in verband met het hele proces ingestelde klantenstop in Italië is nog steeds van kracht. ING verwacht dat deze over een aantal maanden pas mag worden opgeheven.

Topman Ralph Hamers sprak van een erg uitdagend kwartaal. De bank moest ook meer geld opzijzetten in verband met leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Er werd tevens een voorziening genomen in verband met een mogelijke fraudezaak bij een klant in Azië.

Net als andere banken gaat ING bovendien door een lastige periode vanwege de extreem lage rentes. Afgelopen kwartaal slaagde de bank er niettemin in om zijn totale rente-inkomsten licht op te krikken, met 0,7 procent tot 3,6 miljard euro. Daarbij moest ING het onder meer hebben van zijn groei met kredieten.

ING kondigde onlangs nog een negatieve spaarrente aan voor klanten met rekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat. Voor gewone spaarders, met een bedrag tot 100.000 euro op de rekening, verandert er nog niets. ING koos ervoor om de spaarrente voor deze groep op 0,01 procent te houden. Daarmee volgde ING niet het voorbeeld van rivaal ABN AMRO, die onlangs besloot om voor deze spaarders de rente op nul te zetten.