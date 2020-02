Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor hoge tarieven makelaars

Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt huizenverkopers voor de hoge tarieven die sommige makelaars rekenen. Dat doet de belangenbehartiger van huizenbezitters op basis van een analyse van honderd makelaarsoffertes. De organisatie raadt huizenverkopers aan om te onderhandelen over de vergoeding, ofwel courtage, en eventuele bonussen.

De gemiddelde courtage in de honderd offertes bedraagt 1,4 procent van de verkoopprijs. De laagste vergoeding bedroeg 0,5 procent en de hoogste zo’n 2,1 procent. In een kwart van de offertes was sprake van een vaste vergoeding, uiteenlopend van 1500 euro tot 7000 euro.

Omdat de kosten naargelang de opbrengst van de verkoop snel kunnen oplopen, raadt de VEH huizenverkopers aan om kritische vragen te stellen en te onderhandelen over de courtages. De tarieven van makelaars zijn vrij en onderdeel van de onderlinge concurrentiestrijd. Om die reden adviseert VEH ook om met twee of drie makelaars in gesprek te gaan en vrijblijvende offertes op te vragen en niet meteen bij een eerste makelaar een contract te tekenen.

Ook waarschuwt VEH onder meer voor het maken van bonusafspraken en raadt zij huizenverkopers aan om opstartkosten van verschillende makelaars te vergelijken. Makelaars brengen opstartkosten in rekening voor onder meer het opmeten, foto’s maken, brochures opstellen, en het plaatsen op Funda van een woning,