Verkoopplannen Tata Steel leiden tot onrust in IJmuiden

Bij Tata Steel Nederland is onrust ontstaan over de mogelijke verkoop van bedrijfsonderdelen. De centrale ondernemingsraad is fel gekant tegen de onderdelenverkoop. De Nederlandse directie zegt “uitermate bezorgd” te zijn over het feit dat ze nog geen voorstellen heeft ingezien.

Deze week berichtte De Telegraaf dat Tata Steel Europe, eigenaar van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, voorbereidingen treft voor de eventuele verkoop van bedrijfsonderdelen die onder het Nederlandse bedrijf vallen. Het zou onder andere gaan om panelenmaker SAB Profiel, met vestigingen in IJsselstein, Nieuwegein en Geldermalsen. Ook een buizenmaker van Tata met locaties in Oosterhout, Maastricht en Zwijndrecht zou te koop staan.

Frits van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland, noemt de verkoopplannen “onzalig”. De genoemde bedrijfsonderdelen zijn juist winstgevend, terwijl volgens hem de grootste verliezen in het Verenigd Koninkrijk worden geleden.

Hij vindt het bovendien wrang dat veel werknemers uit de krant moeten vernemen dat voor afdelingen nieuwe eigenaars worden gezocht. “We hoorden van Europese collega’s achter de schermen al langer wat er gaande was”, zegt Van Wieringen. “We hebben twee maanden geleden al tegen de Europese top gezegd: maak dit bekend aan het personeel.”

Tata Steel Nederland zegt kennis te hebben genomen van het feit dat er verkoopbrochures voor bedrijfsonderdelen circuleren. Maar eventuele voorstellen voor de verkoop zijn niet met Nederlandse directie besproken, terwijl ze die wel moet goedkeuren. Het Nederlandse hoofdkantoor onderstreept evenwel dat ingrepen nodig zijn, omdat het in de zwakke staalmarkt moeilijk is Tata Steel in Nederland winstgevend te houden.