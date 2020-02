VNO-NCW belegt ondernemersbijeenkomst over coronavirus

VNO-NCW en MKB Nederland organiseren een bijeenkomst voor ondernemers omtrent de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De organisaties willen aanwezigen voorlichten en te weten komen waar ondernemers die in China zakendoen behoefte aan hebben.

De bijeenkomst, die op woensdag 12 februari plaatsvindt, wordt mede georganiseerd door FME (ondernemersvereniging voor de technische industrie), evofenedex (ondernemersvereniging voor handel en logistiek) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook delen enkele ondernemers in China – waarschijnlijk per videoverbinding – hun ervaringen uit eerste hand. Ge├»nteresseerden krijgen voorlichting over de mogelijkheden tot consulaire bijstand, gezondheidsmaatregelen die zij kunnen treffen, en gevolgen voor de arbeidsomstandigheden.

“Wij willen ook graag weten welke vragen en behoeften leven bij ondernemers”, aldus een woordvoerder van VNO-NCW. “Bijvoorbeeld of zij met logistieke uitval te maken krijgen of alternatieven voor de leverantie moeten verzinnen.” De woordvoerder wijst erop dat VNO-NCW vaker dergelijke bijeenkomsten organiseert bij internationale ontwikkelingen met gevolgen voor het zakenleven. “Vorig jaar deden we dat toen de Verenigde Staten sancties tegen Iran instelden. We willen als vereniging hierin graag een soort ANWB-rol vervullen.”