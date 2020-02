Amerikaans cruisebedrijf weert Chinese reizigers

De Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean Cruises weert reizigers uit China, Hongkong of Macau van zijn schepen. Naast toeristen met een paspoort uit die landen, zijn ook reizigers die daar kort geleden zijn geweest niet meer welkom op de cruises.

De op één na grootste cruisemaatschappij ter wereld komt met de nieuwe protocollen nadat zijn schip Anthem of the Seas een dag langer voor anker moest blijven in New Jersey. Van vier gasten op het schip werd gevreesd dat ze het nieuwe coronavirus hadden. Tests door de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC wezen uit dat ze er niet mee waren besmet.

Royal Caribbean Cruises wil ook reizigers testen die griepachtige verschijnselen hebben. Hetzelfde geldt voor toeristen die denken dat ze in de afgelopen vijftien dagen contact hebben gehad met personen die in China of Hongkong zijn geweest.