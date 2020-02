‘Amerikaanse bedrijven zetten zich schrap voor impact corona’

Amerikaanse bedrijven met activiteiten in China zetten zich schrap voor de financiële impact van het nieuwe coronavirus. Bijna een kwart denkt dit jaar fors minder opbrengsten te kunnen halen vanwege de uitbraak. Dat laat een peiling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Shanghai onder 127 bedrijven zien.

De grootste groep, zo’n 25 procent van de bedrijven, voorspelt een omzetkrimp van minimaal 16 procent als gevolg van de virusperikelen in China. Een zesde van de ondervraagde ondernemingen denkt dat de omzetschok beperkt blijft tot tussen 11 en 15 procent. Slechts iets meer dan een tiende verwacht nauwelijks tot geen impact.

Een aantal bedrijven hevelt de productie uit China over naar andere landen als Taiwan of India, toont het onderzoek aan. Veel fabrieken in China, vooral in en rond de provincie Hubei waar het Wuhan-virus voor het eerst opdook, staan noodgedwongen op slot. Daardoor ontstaan forse tekorten van componenten die nodig zijn om bijvoorbeeld auto’s te assembleren.

In de steekproef zitten ook grote Amerikaanse firma’s, met een jaaromzet in de Chinese markt van boven de 500 miljoen dollar.