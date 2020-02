‘Belgische bierfamilie wil belang in Tony’s Chocolonely’

De Belgische bierfamilie De Spoelberch staat op het punt een minderheidsbelang te nemen in chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely. Dat melden de Belgische zakenkrant De Tijd en Het Financieele Dagblad.

De familie, die een flinke vinger in de pap heeft bij bierreus AB InBev, zou in vergaande onderhandelingen zijn voor een deelneming via investeringsvehikel Verlinvest. Tony’s-topman en grootaandeelhouder Henk Jan Beltman geeft in een reactie aan dat er gesprekken lopen met meerdere potentiĆ«le nieuwe aandeelhouders. “Maar daar kan en mag ik nu nog niks over zeggen.”

Het is geen geheim dat het Nederlandse Tony’s op zoek is naar partners. Onder meer voor de eerder aangekondigde chocoladefabriek in Pakhuis De Vrede in Zaandam zijn extra geldschieters nodig. Daarmee zijn forse investeringen gemoeid. Tony’s wil ook een achtbaan in de fabriek laten bouwen, om bezoekers te trekken.

Beltman heeft momenteel 56 procent van de aandelen in handen bij Tony’s. Verder is ruim een kwart van de aandelen in bezit van het personeel. Andere aandeelhouders zijn oprichter Maurice Dekkers, tevens bekend als presentator van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, en voormalig bestuurder Eveline Raymans.