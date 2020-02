‘Chinese economie koelt flink af door coronavirus’

Het nieuwe coronavirus trekt de economische groei in China flink omlaag. Kredietbeoordelaar S&P Global verwacht dat het groeitempo van de op een na grootste economie van de wereld in 2020 terugvalt tot 5 procent.

Vorig jaar ging de Chinese economie nog met 6,1 procent vooruit. Dat was de zwakste groei in het land in bijna drie decennia. China kampt al langer met toenemende schulden, een afzwakkende binnenlandse vraag en de effecten van een lange handelsoorlog met de Verenigde Staten.

S&P, een toonaangevend ratingbureau in de financiĆ«le wereld, hield er al rekening mee dat China dit jaar weer wat minder hard zou groeien. Maar voorafgaand aan de virusuitbraak stond de prognose nog op 5,7 procent groei voor 2020. In eerdere analyses over de economische impact van het virus kwam S&P al met verschillende scenario’s, maar nog niet met een hele concrete voorspelling.

In China zijn tal van fabrieken en winkels momenteel gesloten en er gelden allerlei reisbeperkingen, waardoor veel Chinezen thuiszitten. Er wordt dus veel minder geld uitgegeven en dat zet een behoorlijke rem op de economie. Daarbij hebben veel luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar China geschrapt.

De rekenmeesters bij de kredietbeoordelaar denken dat China de economische malaise uiteindelijk wel weer wat kan goed maken. De schade zal waarschijnlijk vooral in de eerste helft van dit jaar vallen. In het derde kwartaal volgt naar verwachting herstel en voor 2021 wordt een plus van 6,4 procent voorzien. Eerder rekende S&P hier nog op een verdere afzwakking tot 5,6 procent.

Ook voor de wereldeconomie als geheel zal de economische vertraging in China gevolgen hebben. S&P is daarover minder concreet. Maar aangezien China normaal goed zou zijn voor ongeveer een derde van de wereldwijde groei, zal het effect er zeker zijn. Door de sluiting van Chinese fabrieken lopen tal van bevoorradingsketens vast. Ook kunnen veel Chinezen momenteel niet op vakantie. Dat laatste zet weer een rem op de consumptie elders in de wereld, want Chinese toeristen geven in het buitenland vaak veel geld uit aan luxegoederen als juwelen.