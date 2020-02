Op één na hoogste bestuurder IMF vertrekt

De vicedirecteur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), David Lipton, legt zijn functie vervroegd neer. Volgens directeur Kristalina Georgieva is zijn vertrek nodig voor wijzigingen die ze wil doorvoeren binnen de top van de organisatie.

De termijn van de Amerikaanse Lipton liep eigenlijk tot september 2021, maar nu zwaait hij eind deze maand af bij de instantie die de mondiale financiële stabiliteit moet bewaken. De 66-jarige econoom is de langstzittende vicedirecteur van het IMF ooit. Hij bezet de post sinds 2011.

Vorig jaar was Lipton zelfs even waarnemend directeur van de organisatie voor financiële stabiliteit. Christine Lagarde legde haar taken als IMF-directeur neer nadat ze afgelopen zomer werd voorgedragen als nieuwe president van de Europese Centrale Bank.

Er bestaat een soort herenakkoord dat de functie van IMF-directeur naar een Europeaan gaat, maar dat de tweede positie binnen de top voor een Amerikaan is. Het nog niet duidelijk of de Bulgaarse Georgieva die traditie wil voortzetten.