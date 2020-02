Platenconcern achter Bruno Mars en Ed Sheeran wil naar beurs

Platenmaatschappij Warner Music Group, met artiesten als Bruno Mars en Ed Sheeran, wil naar de beurs in New York. Het concern heeft daarvoor een aanvraag ingediend. Eigenaren van het platenbedrijf als miljardair Len Blavatnik willen hun belangen verzilveren nu het financieel beter gaat met Warner Music.

Warner Music profiteert de laatste tijd van de opkomst van streamingdiensten als Spotify. Klanten krijgen daar voor een vast bedrag per maand toegang tot hun favoriete muziek zonder reclames. Dat zorgt voor stabiele en voorspelbare inkomsten voor platenmaatschappijen. Beleggers stellen dat op prijs en zijn bereid erin te investeren. Warner Music haalt ongeveer een derde van zijn omzet uit streamingdiensten en wist zijn opbrengsten in de afgelopen vijf jaar te verdubbelen.

De toenemende interesse in de muzieksector blijkt uit een recente deal in Frankrijk. Mediabedrijf Vivendi verkocht eind vorig jaar een minderheidsbelang in het grootste muziekconcern ter wereld Universal Music Group aan een Chinees consortium.

Een paar jaar terug zag de wereld voor bedrijven als Warner Music er heel anders uit. Gratis of hele goedkope downloads van liedjes op internet zorgden voor een dalende omzet van muziekconcerns.