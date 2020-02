AEX doet stapje terug

De aandelenbeurs in Amsterdam deed maandag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine minnen zien. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China in de gaten en keken uit naar de stroom van bedrijfsresultaten die later deze week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 615,50 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 952,92 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was informatieleverancier RELX met een verlies van 0,6 procent. Shell verloor 0,4 procent. Het olie- en gasconcern heeft een deal getekend met Qatargas voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Koeweit. Staalmaker ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 0,9 procent.

In de MidKap toonde vastgoedfonds Wereldhave (plus 2,7 procent) wat herstel na de koersval van bijna 14 procent op vrijdag. Air France-KLM won 0,5 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in januari 7,5 miljoen reizigers. Dat betekende een stijging van 2,2 procent. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een goed begin van het nieuwe jaar, maar waarschuwde voor de gevolgen van het nieuwe coronavirus. KLM vliegt al enige tijd niet meer op China en dat blijft zeker tot half maart zo.

Op de lokale markt reageerde Esperite op mediaberichten over het vermeende verlies van bloedmonsters bij transporten uit Belgiƫ en Zwitserland naar Polen. Het stamcelbedrijf benadrukte dat zijn database en geregistreerde bloedmonsters veilig zijn. De handel in het aandeel werd vrijdag tot nader order stilgelegd in afwachting van een persbericht.

In Frankfurt won Daimler ruim 1 procent. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt wil de eigenaar van Mercedes-Benz, die dinsdag met cijfers komt, tot 15.000 banen schrappen om kosten te besparen.

De euro was 1,0946 dollar waard tegen 1,0950 op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 50,19 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 54,35 dollar per vat.