Burger King doet helft van alle restaurants in China dicht

Fastfoodketen Burger King heeft de helft van al zijn restaurants in China dichtgedaan om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. De van huis uit Amerikaanse keten heeft zo’n 1300 filialen in China.

Burger King is eigendom van Restaurant Brands International, waar ook ketens als Popeyes en Tim Horton toe behoren. Het moederbedrijf zegt de situatie in China nauwlettend in de gaten te houden. China is voor het restaurantbedrijf een belangrijke groeimarkt. Van caf√©formule Tim Hortons zijn in China momenteel zo’n dertig filialen. Kipketen Popeyes is nog niet in China actief.

De tijdelijke sluitingen van de Burger King-restaurants zijn veelal het gevolg van lokale voorschriften om verspreiding van het virus te voorkomen. In sommige gevallen worden winkelcentra op slot gedraaid. Het is volgens het bedrijf nog te vroeg om de impact van het virus op de resultaten in te schatten.

In heel China sluiten bedrijven hun deuren, vooral in de regio Hubei waar het virus voor het eerst opdook. Zo hebben onder meer Dunkin’s Brands, McDonald’s en Starbucks meerdere winkels gesloten.