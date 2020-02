Randstad klimt op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China in de gaten. Op het Damrak werden de resultaten van Randstad goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent hoger op 622,14 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 963,41 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Randstad won ruim 1 procent bij de hoofdfondsen. De uitzender zag de omzet in het slotkwartaal van 2019 dalen. Ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vielen de opbrengsten lager uit. In Duitsland en Nederland ging de omzet per werkdag omlaag. Ook in de Verenigde Staten en Canada waren tekenen van economische terugval. Tegenover deze groeivertragingen stonden betere resultaten in de rest van de wereld.